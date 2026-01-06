Prix de Ruby Coin aujourd'hui

Le prix de Ruby Coin (RUBY) en direct est actuellement de $ 0.01400702, avec une variation de 10.97 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de RUBY en USD est de $ 0.01400702 par RUBY.

Ruby Coin se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 3,798,833 et une offre en circulation de 271.82M RUBY. Au cours des dernières 24 heures, RUBY a été échangé entre $ 0.01262179 (plus bas) et $ 0.01558682 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.134926, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00801991.

En termes de performance à court terme, RUBY a varié de -2.31% au cours de la dernière heure et de -69.44% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Ruby Coin (RUBY)

Capitalisation boursière $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Offre en circulation 271.82M 271.82M 271.82M Offre totale 271,822,356.0 271,822,356.0 271,822,356.0

La capitalisation boursière actuelle de Ruby Coin est de $ 3.80M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RUBY est de 271.82M, avec une offre totale de 271822356.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.80M.