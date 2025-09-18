Qu'est-ce que Rue Cat (RUECAT)

RueCat was launched in June 2024, by CEO Marcos Oliveira, a well-known public figure. pkataforma swao governance token, launchpad and pool creation. Intention to burn at least 80% of the supply purchased on the chart. Maintaining the sustainability of the project with a strong MarketCap increasing the value of the token It brings together more and more investors and is consolidating itself in the market as a memecoin with real, profitable utility.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Rue Cat (RUECAT) Site officiel

Prévision de prix de Rue Cat (USD)

Combien vaudra Rue Cat (RUECAT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Rue Cat (RUECAT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Rue Cat.

Consultez la prévision de prix de Rue Cat maintenant !

RUECAT en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Rue Cat (RUECAT)

Comprendre la tokenomics de Rue Cat (RUECAT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token RUECAT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Rue Cat (RUECAT) Combien vaut Rue Cat (RUECAT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de RUECAT en USD est de 0.00066222 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de RUECAT à USD ? $ 0.00066222 . Consultez le Le prix actuel de RUECAT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Rue Cat ? La capitalisation boursière de RUECAT est de $ 415.82K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de RUECAT ? L'offre en circulation de RUECAT est de 632.53M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RUECAT ? RUECAT a atteint un prix ATH de 0.00072885 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RUECAT ? RUECAT a vu un prix ATL de 0.00046003 USD . Quel est le volume de trading de RUECAT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RUECAT est de -- USD . Est-ce que RUECAT va augmenter cette année ? RUECAT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de RUECAT pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Rue Cat (RUECAT)