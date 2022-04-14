Découvrez les informations clés sur RWAI by Virtuals (RWAI), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur RWAI by Virtuals (RWAI)

"In the rapidly evolving world of blockchain, launching a successful crypto project or tokenized real-world asset (RWA) can be daunting. Introducing $RWAI, your ultimate partner in navigating the complexities of blockchain launches. Designed to evolve across multiple phases, $RWAI ensures every project has the best chance for success by providing comprehensive auditing, validating, researching, reporting, and executing services.

$RWAI aims to fully automate the launch process of crypto projects and tokenized RWAs on the blockchain. It transforms an idea into a well-researched, validated, and successfully launched project, removing the barriers of technical complexity and resource intensity."

Site officiel : https://www.rwai.inc/