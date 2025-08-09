Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de RYZE en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de RYZE.

Le prix de Ryze (RYZE) est actuellement de 0.03068316 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de RYZE en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Ryze (RYZE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Ryze en USD était de $ +0.00052737.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Ryze en USD était de $ +0.0009242811.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Ryze en USD était de $ +0.0043709480.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Ryze en USD était de $ +0.00804787231578037.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00052737 +1.75% 30 jours $ +0.0009242811 +3.01% 60 jours $ +0.0043709480 +14.25% 90 jours $ +0.00804787231578037 +35.55%

Analyse de prix de Ryze (RYZE)

Découvrez la dernière analyse de prix de Ryze : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.03014186$ 0.03014186 $ 0.03014186 Haut 24 h $ 0.03075762$ 0.03075762 $ 0.03075762 Sommet historique $ 0.03642909$ 0.03642909 $ 0.03642909 Variation du prix (1 h) +0.16% Changement de prix (1J) +1.75% Variation du prix (7 j) +1.94%

Informations de marché pour Ryze (RYZE)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :