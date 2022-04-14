Découvrez les informations clés sur SafuLauncher (SAFU), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur SafuLauncher (SAFU)

SafuLauncher is a launchpad where users discover and immediately trade freshly minted tokens on a community-funded bonding curve with zero possibility of rug-pull. Developers get a one-click service: mint tokens, enable instant trading, list on Uniswap, lock or burn liquidity—and receive an instant 0.1ETH reward—no upfront capital or manual steps required.

Community - powered liquidity, automatic DEX listing, and built-in safety — no up-front funding needed.

Site officiel : https://safulauncher.com Livre blanc : https://safulauncher-1.gitbook.io/safulauncher-docs/