Prix de Santacoin (SANTA)
Le prix de Santacoin (SANTA) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 5.73 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SANTA en USD est de $ 0 par SANTA.
Santacoin se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 12,511.29 et une offre en circulation de 1.00B SANTA. Au cours des dernières 24 heures, SANTA a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.
En termes de performance à court terme, SANTA a varié de -0.19% au cours de la dernière heure et de -19.57% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de Santacoin est de $ 12.51K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SANTA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.51K.
-0.19%
+5.73%
-19.57%
-19.57%
Aujourd'hui, la variation du prix de Santacoin en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Santacoin en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Santacoin en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Santacoin en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+5.73%
|30 jours
|$ 0
|-86.16%
|60 jours
|$ 0
|-93.62%
|90 jours
|$ 0
|--
En 2040, le prix de Santacoin pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
Quel est le trading actuel de Santacoin ?
Prix actuel : $0.00001251, avec une variation de prix de 5.72 % au cours des dernières 24 heures.
SANTA attire-t-il l'attention des investisseurs institutionnels ?
La participation institutionnelle peut être déduite d'un volume d'échanges en hausse ($--), d'une liquidité stable et d'une performance durable à long terme du prix par rapport à ses pairs de la catégorie BNB Chain Ecosystem,Meme,Christmas Themed,Four.meme Ecosystem (BNB Memes).
À quel point le marché de Santacoin est-il liquide ?
Un score de liquidité de --/100 indique une profondeur de marché solide, permettant aux ordres importants d'être exécutés efficacement sur plusieurs exchanges.
Que nous indique l'offre en circulation concernant SANTA ?
Avec 1000000000.0 tokens, la dynamique de l'offre influence la valorisation à long terme, particulièrement durant les cycles d'accumulation ou de distribution par les investisseurs institutionnels.
Comment Santacoin se compare-t-il à ses sommets historiques ?
Ses ATH de $0.00050116 et son ATL de $0.0000118 constituent des points de référence pour l'évaluation du risque par les institutions.
À quel point Santacoin est-il activement échangé aujourd'hui ?
Il a enregistré un volume quotidien de $--, une métrique essentielle pour les institutions évaluant leurs stratégies d'entrée.
Comment -- influence-t-il l'intérêt des investisseurs institutionnels ?
La stabilité, l'évolutivité et l'écosystème des développeurs de -- peuvent influencer considérablement la manière dont les grands investisseurs évaluent la viabilité à long terme de Santacoin.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|01-07 09:17:19
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré une sortie nette de 243,2 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré une entrée nette de 114,7 millions de dollars
|01-07 07:35:32
|Mises à jour de l'industrie
Bitcoin Recule Aux Côtés Des Anciens Memes Coins, "114514" Chute De Plus De 90% En Une Seule Journée
|01-06 21:10:15
|Mises à jour de l'industrie
Les Applications de l'Écosystème Solana Atteignent un Revenu Annuel de 2,39 Milliards de Dollars, en Hausse de 46% par Rapport à l'Année Précédente, Atteignant un Record Historique
|01-06 14:41:58
|Mises à jour de l'industrie
L'Écosystème Solana se redresse, PENGU, FARTCOIN, WIF et autres tokens établis enregistrent des gains de plus de 40 % au cours des 7 derniers jours
|01-06 14:28:48
|Mises à jour de l'industrie
Plusieurs tokens de la Base Chain s'envolent, la capitalisation boursière de CLANKER dépasse 44 millions de dollars
|01-06 12:57:26
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré un afflux net significatif de 697,2 millions de dollars
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.