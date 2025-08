Informations sur Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT.

This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin.

Site officiel : https://satoshiprotocol.org/ Livre blanc : https://docs.satoshiprotocol.org/