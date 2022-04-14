Découvrez les informations clés sur SatoshitCoin (SATOSHIT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur SatoshitCoin (SATOSHIT)

Stop fighting, Shits Out

What the hell is this?

Satoshi disappeared. He went to take a shit and never came back.

Is he really gone?

Look for clues rich in fiber on the public toilet wall.

$SATOSHIT is the first meme coin created to commemorate emissions exceeding the white paper itself—a movement driven by intestinal peristalsis. There is no proof-of-work here. We only recognize proof-of-excretion.

If you feel stomach discomfort, we strongly recommend adopting the squat strategy. If you enjoy the constipation brought on by long-term holding, feel free. Either way, this is gold—faith directly flushed out from the intestines.

Site officiel : https://satoshitcoin.xyz/