Tokenomics de Sauce Inu (SAUCEINU)
Informations sur Sauce Inu (SAUCEINU)
What is the project about? SauceInu is a community-based "INU-Themed cartoon" of the Sauce token. The project was primarily created to promote SaucerSwap and uplift users of the Hedera ecosystem.
What makes your project unique? Our primary mission on Hedera is to promote the best DEX on Hedera -SaucerSwap-. Additional goals are to bring in new members from other communities by displaying the power of Hedera, and SaucerSwap in cartoon fashion, and to continually spread love and cheer to the Hedera community through positivity and sustained engagement. SauceInu is in no way officially affiliated with SaucerSwap Labs, Sauce, or xSauce. History of your project. SauceInu was distributed to reward users who stake "xSauce" as there was an initial tiered disbursement to all xSauce holders who held greater than 100 xSauce tokens.
What’s next for your project? “The main goal of SauceInu is to foster a fun and interactive community in support of SaucerSwap, the leading DEX on Hedera Hashgraph.” We plan to spread these messages through cute cartoons of SauceInu with several different NFTs and other media of her and her adventures in the future.
What can your token be used for? The tokens can be used for NFT, Emissions from NFT taxes will go to buybacks and then “Burned” in a unique manner by going into a 99-year Locked Liquidity pool. This decreases the circulating supply of SauceInu, and also adds value back into liquidity pools via buybacks and lastly can be played games with it's own merchandise shop in shopify.
Tokenomics et analyse de prix de Sauce Inu (SAUCEINU)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Sauce Inu (SAUCEINU), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Sauce Inu (SAUCEINU) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Sauce Inu (SAUCEINU) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SAUCEINU qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SAUCEINU pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SAUCEINU, explorez le prix en direct du token SAUCEINU !
Prévision du prix de SAUCEINU
Vous voulez savoir dans quelle direction SAUCEINU pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SAUCEINU combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.