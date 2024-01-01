Tokenomics de Saudi Bonk (SAUDIBONK)
Informations sur Saudi Bonk (SAUDIBONK)
Saud Bonk emerges as a groundbreaking crypto project masterminded by the visionary Saud Bonk, aiming to symbolize the formidable power and financial strength of the Saudi community. Distinctively, this venture operates on a 100% community-based model, fostering inclusivity and decentralization in its development. Despite its grassroots origins, Saud Bonk stands out with a robust team, comprised of experienced professionals dedicated to propelling the project forward with their substantial expertise and influence.
For those who may have missed out on the initial Bonk hype and the subsequent surge of interest, Saud Bonk presents an exciting second chance. Positioned on the Ethereum blockchain, the project invites investors to participate in its ascent, promising a thrilling journey filled with spectacular developments and a surge in value. As a sibling to the renowned Bonk ecosystem, Saud Bonk offers enthusiasts a unique opportunity to partake in the rise of an Arab crypto giant, hinting at a future where the coin becomes a noteworthy player among elite and best-performing meme coins. With the support of a committed community and a powerful team, Saud Bonk invites individuals to invest now and witness the remarkable trajectory of its ascent.
Tokenomics et analyse de prix de Saudi Bonk (SAUDIBONK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Saudi Bonk (SAUDIBONK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Saudi Bonk (SAUDIBONK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Saudi Bonk (SAUDIBONK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SAUDIBONK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SAUDIBONK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SAUDIBONK, explorez le prix en direct du token SAUDIBONK !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.