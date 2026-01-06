Prix de SCADA aujourd'hui

Le prix de SCADA (SCADA) en direct est actuellement de $ 0.00187181, avec une variation de 8.74 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SCADA en USD est de $ 0.00187181 par SCADA.

SCADA se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 351,453 et une offre en circulation de 187.68M SCADA. Au cours des dernières 24 heures, SCADA a été échangé entre $ 0.00182369 (plus bas) et $ 0.00215437 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00952474, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, SCADA a varié de +0.85% au cours de la dernière heure et de +49.97% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour SCADA (SCADA)

Capitalisation boursière $ 351.45K$ 351.45K $ 351.45K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 570.55K$ 570.55K $ 570.55K Offre en circulation 187.68M 187.68M 187.68M Offre totale 304,680,897.4203571 304,680,897.4203571 304,680,897.4203571

La capitalisation boursière actuelle de SCADA est de $ 351.45K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SCADA est de 187.68M, avec une offre totale de 304680897.4203571. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 570.55K.