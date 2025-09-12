Informations sur le prix de Schizodio (SCHIZODIO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00031333 $ 0.00031333 $ 0.00031333 Bas 24 h $ 0.00033602 $ 0.00033602 $ 0.00033602 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00031333$ 0.00031333 $ 0.00031333 Haut 24 h $ 0.00033602$ 0.00033602 $ 0.00033602 Sommet historique $ 0.00035952$ 0.00035952 $ 0.00035952 Prix le plus bas $ 0.00031333$ 0.00031333 $ 0.00031333 Variation du prix (1 h) +2.66% Changement de prix (1J) +1.99% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Schizodio (SCHIZODIO) est de $0.00032503. Au cours des dernières 24 heures, SCHIZODIO a évolué entre un minimum de $ 0.00031333 et un maximum de $ 0.00033602, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SCHIZODIO est $ 0.00035952, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00031333.

En termes de performance à court terme, SCHIZODIO a évolué de +2.66% au cours de la dernière heure, +1.99% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Schizodio (SCHIZODIO)

Capitalisation boursière $ 325.02K$ 325.02K $ 325.02K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 325.02K$ 325.02K $ 325.02K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Schizodio est de $ 325.02K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SCHIZODIO est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 325.02K.