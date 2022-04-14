Tokenomics de Sense4FIT (SFIT)
Informations sur Sense4FIT (SFIT)
Sense4FIT is a "FIT to EARN" ecosystem that delivers an online concept through a semi-decentralised app, which includes fitness, nutrition, personal development and mindfulness, that will further develop in a hybrid concept with offline sports events, bootcamps and competitions.
Sense4FIT App is a Web 3 Fit2Earn Lifestyle app built on the Elrond blockchain with game-fi elements that has the goal of helping people to become better versions of themselves and get rewarded while achieving their goals.
The Social-Fi and Game-Fi elements help people be more engaged with their lifestyle objectives, while bringing the sports community together.
These experiences will be linked together through the $SFIT utility token, which will have multiple use cases within the ecosystem: rewards, payments, staking and more.
Each component of our ecosystem contributes to achieving our main goal and to create a movement in the Wellness and Fitness industry. Sense4FIT will have 4 different business units, interconnected in one ecosystem, through the SFIT utility token that will allow customers, users, coaches, business owners - franchise, partners - to use it on each product and to interact within the Sense4FIT ecosystem. The functionalities of the SFIT token can be adapted or extended, depending on the evolution of the ecosystem. Sense4FIT's unique competitive advantage to execute the vision of a multidimensional fitness experience is given by the team track records and experience.
Our team consists of leading experts in the fields of entrepreneurship, finance, marketing, technology, blockchain, fitness, health and is backed by over 15 years of experience in the fitness industry.
Tokenomics et analyse de prix de Sense4FIT (SFIT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Sense4FIT (SFIT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Sense4FIT (SFIT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Sense4FIT (SFIT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SFIT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SFIT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SFIT, explorez le prix en direct du token SFIT !
Prévision du prix de SFIT
Vous voulez savoir dans quelle direction SFIT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SFIT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.