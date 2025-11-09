Prix de Sequel aujourd'hui

Le prix de Sequel (MOVIE) en direct est actuellement de $ 0.00000338, avec une variation de 6.91 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MOVIE en USD est de $ 0.00000338 par MOVIE.

Sequel se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 202,841 et une offre en circulation de 60.00B MOVIE. Au cours des dernières 24 heures, MOVIE a été échangé entre $ 0.00000309 (plus bas) et $ 0.00000341 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00001336, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0000026.

En termes de performance à court terme, MOVIE a varié de -0.31% au cours de la dernière heure et de -15.48% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Sequel (MOVIE)

Capitalisation boursière $ 202.84K$ 202.84K $ 202.84K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 338.07K$ 338.07K $ 338.07K Offre en circulation 60.00B 60.00B 60.00B Offre totale 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalisation boursière actuelle de Sequel est de $ 202.84K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MOVIE est de 60.00B, avec une offre totale de 99999999999.99998. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 338.07K.