Informations sur le prix de SERO (SERO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.003106 $ 0.003106 $ 0.003106 Bas 24 h $ 0.00319767 $ 0.00319767 $ 0.00319767 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.003106$ 0.003106 $ 0.003106 Haut 24 h $ 0.00319767$ 0.00319767 $ 0.00319767 Sommet historique $ 0.55192$ 0.55192 $ 0.55192 Prix le plus bas $ 0.00261192$ 0.00261192 $ 0.00261192 Variation du prix (1 h) +0.47% Changement de prix (1J) -0.45% Variation du prix (7 j) -10.05% Variation du prix (7 j) -10.05%

Le prix en temps réel de SERO (SERO) est de $0.00317088. Au cours des dernières 24 heures, SERO a évolué entre un minimum de $ 0.003106 et un maximum de $ 0.00319767, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SERO est $ 0.55192, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00261192.

En termes de performance à court terme, SERO a évolué de +0.47% au cours de la dernière heure, -0.45% sur 24 heures et de -10.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SERO (SERO)

Capitalisation boursière $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Offre en circulation 441.19M 441.19M 441.19M Offre totale 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de SERO est de $ 1.40M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SERO est de 441.19M, avec une offre totale de 650000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.06M.