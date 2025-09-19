Informations sur le prix de SGC (SGC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00041623 $ 0.00041623 $ 0.00041623 Bas 24 h $ 0.00042687 $ 0.00042687 $ 0.00042687 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00041623$ 0.00041623 $ 0.00041623 Haut 24 h $ 0.00042687$ 0.00042687 $ 0.00042687 Sommet historique $ 0.00415112$ 0.00415112 $ 0.00415112 Prix le plus bas $ 0.00038234$ 0.00038234 $ 0.00038234 Variation du prix (1 h) -0.05% Changement de prix (1J) -0.31% Variation du prix (7 j) -1.58% Variation du prix (7 j) -1.58%

Le prix en temps réel de SGC (SGC) est de $0.00042117. Au cours des dernières 24 heures, SGC a évolué entre un minimum de $ 0.00041623 et un maximum de $ 0.00042687, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SGC est $ 0.00415112, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00038234.

En termes de performance à court terme, SGC a évolué de -0.05% au cours de la dernière heure, -0.31% sur 24 heures et de -1.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SGC (SGC)

Capitalisation boursière $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.22M$ 4.22M $ 4.22M Offre en circulation 6.60B 6.60B 6.60B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de SGC est de $ 2.79M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SGC est de 6.60B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.22M.