Prix de Shamatte aujourd'hui

Le prix de Shamatte (杀马特) en direct est actuellement de $ 0.00007355, avec une variation de 18.52 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 杀马特 en USD est de $ 0.00007355 par 杀马特.

Shamatte se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 73,554 et une offre en circulation de 1.00B 杀马特. Au cours des dernières 24 heures, 杀马特 a été échangé entre $ 0.00007167 (plus bas) et $ 0.00009219 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0031172, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00004134.

En termes de performance à court terme, 杀马特 a varié de -1.52% au cours de la dernière heure et de -10.81% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Shamatte (杀马特)

Capitalisation boursière $ 73.55K$ 73.55K $ 73.55K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 73.55K$ 73.55K $ 73.55K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Shamatte est de $ 73.55K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 杀马特 est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 73.55K.