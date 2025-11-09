Prix de Sharp Token aujourd'hui

Le prix de Sharp Token (SHARP) en direct est actuellement de $ 0.005912, avec une variation de 4.55 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SHARP en USD est de $ 0.005912 par SHARP.

Sharp Token se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 17,597,017 et une offre en circulation de 2.98B SHARP. Au cours des dernières 24 heures, SHARP a été échangé entre $ 0.0059038 (plus bas) et $ 0.00635629 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0120001, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00441049.

En termes de performance à court terme, SHARP a varié de +0.03% au cours de la dernière heure et de -4.45% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Sharp Token (SHARP)

Capitalisation boursière $ 17.60M$ 17.60M $ 17.60M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 403.38M$ 403.38M $ 403.38M Offre en circulation 2.98B 2.98B 2.98B Offre totale 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Sharp Token est de $ 17.60M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SHARP est de 2.98B, avec une offre totale de 68230000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 403.38M.