Prix de She Rises aujourd'hui

Le prix de She Rises (AKA) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 31.02 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AKA en USD est de $ 0 par AKA.

She Rises se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 633,198 et une offre en circulation de 999.99M AKA. Au cours des dernières 24 heures, AKA a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.058342, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, AKA a varié de -0.75% au cours de la dernière heure et de +36.67% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour She Rises (AKA)

Capitalisation boursière $ 633.20K$ 633.20K $ 633.20K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 633.20K$ 633.20K $ 633.20K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,993,387.26 999,993,387.26 999,993,387.26

La capitalisation boursière actuelle de She Rises est de $ 633.20K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AKA est de 999.99M, avec une offre totale de 999993387.26. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 633.20K.