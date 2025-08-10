Prix de SHIB2 (SHIB2)
Le prix de SHIB2 (SHIB2) est actuellement de 0.00007899 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de SHIB2 en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de SHIB2 en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de SHIB2.
Aujourd'hui, la variation du prix de SHIB2 en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de SHIB2 en USD était de $ +0.0000179613.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de SHIB2 en USD était de $ +0.0000098403.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de SHIB2 en USD était de $ +0.00001149848995816215.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+3.31%
|30 jours
|$ +0.0000179613
|+22.74%
|60 jours
|$ +0.0000098403
|+12.46%
|90 jours
|$ +0.00001149848995816215
|+17.04%
Découvrez la dernière analyse de prix de SHIB2 : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
+3.31%
+21.40%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Shib2's story is nothing short of extraordinary, a tale of mystery, transformation, unity, and the unwavering determination of its community. The Enigmatic Origins Shib2 was born from the vision of a reclusive developer, known only by the pseudonym "Cipher." Unlike many cryptocurrency projects that begin with a whitepaper and a team of experts, Shib2 emerged quietly and mysteriously. Cipher, shrouded in anonymity, released the project's smart contract on the Ethereum blockchain with little fanfare. There were no pre-sales, no flashy marketing campaigns – just a single post on a cryptocurrency forum. A Humble Beginning In the early days, Shib2 was nothing more than a curiosity. Its smart contract was simple, allowing users to exchange Ethereum for Shib2 tokens. The project lacked a clear roadmap or a well-defined purpose, leaving many in the crypto community skeptical. Yet, something about Shib2 intrigued a small group of early adopters who saw its potential. The Power of Community What truly sets Shib2 apart is its community. As more people discovered the project, they formed a tight-knit group of enthusiasts. They began discussing its possibilities, proposing ideas, and volunteering their skills to help the project grow. Shib2 was no longer just Cipher's creation; it had become a collective endeavor. Innovation and Transformation The early days of Shib2 were marked by a rapid evolution. The community, driven by a desire to make Shib2 more than just a simple token, started developing new features and use cases. They introduced decentralized applications (dApps) that utilized Shib2, ranging from decentralized exchanges to governance platforms. One of the project's standout features was the Shib2 NFT marketplace, where artists and creators could mint and trade non-fungible tokens. This marketplace quickly gained traction and became a hub for digital artists looking to explore the blockchain space. Challenges and Growth Of course, Shib2's journey was not without its challenges. The project faced its fair share of security issues and technical hurdles. Yet, the community's resilience shone through as they collectively tackled these obstacles. Audits were conducted, developers collaborated, and improvements were made. Shib2's journey was marked by a relentless pursuit of innovation and security. Shib2 Today Today, Shib2 stands as a testament to the power of community-driven projects. It has grown beyond anyone's expectations, boasting a thriving ecosystem of dApps, a robust NFT marketplace, and a dedicated community that continues to push the boundaries of what is possible in the world of blockchain technology. Cipher, the enigmatic founder, still remains elusive, but their creation, Shib2, has taken on a life of its own. It has become a symbol of the potential for innovation, transformation, and unity within the cryptocurrency space.
Comprendre la tokenomics de SHIB2 (SHIB2) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SHIB2 !
