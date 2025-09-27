Informations sur le prix de Shibaverse (VERSE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00013365 $ 0.00013365 $ 0.00013365 Bas 24 h $ 0.00013691 $ 0.00013691 $ 0.00013691 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00013365$ 0.00013365 $ 0.00013365 Haut 24 h $ 0.00013691$ 0.00013691 $ 0.00013691 Sommet historique $ 0.067416$ 0.067416 $ 0.067416 Prix le plus bas $ 0.00006525$ 0.00006525 $ 0.00006525 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.93% Variation du prix (7 j) -16.78% Variation du prix (7 j) -16.78%

Le prix en temps réel de Shibaverse (VERSE) est de $0.00013421. Au cours des dernières 24 heures, VERSE a évolué entre un minimum de $ 0.00013365 et un maximum de $ 0.00013691, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VERSE est $ 0.067416, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00006525.

En termes de performance à court terme, VERSE a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.93% sur 24 heures et de -16.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Shibaverse (VERSE)

Capitalisation boursière $ 108.30K$ 108.30K $ 108.30K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 133.87K$ 133.87K $ 133.87K Offre en circulation 807.00M 807.00M 807.00M Offre totale 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Shibaverse est de $ 108.30K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VERSE est de 807.00M, avec une offre totale de 997500000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 133.87K.