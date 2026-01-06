Qu'est-ce que Doge Mascot Shibu ?

Ce projet est soutenu par l'artiste et créatrice de Neiro et Kabosu Fantoumi. Son œuvre d'art représente sa vie, et elle la partage en créant des livres pour enfants à partir de nos pièces célèbres telles que Neiro, Kobosu et Doge. À travers ses livres, elle répand la joie auprès des enfants du monde entier tout en les éduquant sur l'univers des cryptomonnaies. Nous espérons toucher encore davantage de publics grâce à Shibu, comme aucune autre pièce ne l'a fait auparavant.

Quel est le prix en temps réel de Shibu aujourd'hui ?

Le prix en direct de Shibu s'élève à $0.00006105, avec une variation de 22.78 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre est actualisé en permanence pour refléter précisément les conditions du marché mondial.

À quoi ressemble la structure quotidienne des prix pour SHIBU ?

SHIBU a échangé entre $0.00004946 et $0.00006306, offrant ainsi un aperçu de la force des prix intrajournaliers et des zones potentielles de cassure.

Quelle est l'ampleur de la volatilité affichée par Shibu aujourd'hui ?

Le token a connu une volatilité de -- % au cours de la dernière journée, aidant ainsi les traders à déterminer si le marché est stable ou fortement réactif.

Dans quelle zone technique SHIBU évolue-t-il actuellement ?

Les mouvements de prix par rapport aux sommets et creux récents indiquent que SHIBU présente une dynamique modérée à court terme, influencée par la liquidité et la direction générale du marché.

Quel est le classement global et la taille du marché pour Shibu ?

Avec une capitalisation boursière de $60906, Shibu occupe le #8028, ce qui témoigne d'une forte présence sur le marché et d'un vif intérêt des investisseurs.

Quelle a été l'activité de trading récente pour SHIBU ?

Le token a généré un volume de trading de $-- sur 24 heures, illustrant un engagement actif des traders du monde entier.

Comment Shibu se compare-t-il à son ATH et à son ATL ?

Son ATH est de $0.01318311, tandis que son ATL est de $0.00001824, offrant ainsi une perspective sur le potentiel de prix à long terme et les baisses observées.

Quels sont les fondamentaux qui influencent le comportement du marché de SHIBU ?

Les facteurs clés incluent l'offre en circulation (997589742.619745 tokens), la performance de la catégorie dans Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Pump.fun Ecosystem, ainsi que l'activité sur la chaîne --, tous ces éléments façonnant l'évolution des prix du token.