Prix de Shrooms Strategy aujourd'hui

Le prix de Shrooms Strategy (SHROOMSTR) en direct est actuellement de $ 0.00000544, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SHROOMSTR en USD est de $ 0.00000544 par SHROOMSTR.

Shrooms Strategy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5,187.99 et une offre en circulation de 953.73M SHROOMSTR. Au cours des dernières 24 heures, SHROOMSTR a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00001335, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000528.

En termes de performance à court terme, SHROOMSTR a varié de -- au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Shrooms Strategy (SHROOMSTR)

Capitalisation boursière $ 5.19K$ 5.19K $ 5.19K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.44K$ 5.44K $ 5.44K Offre en circulation 953.73M 953.73M 953.73M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

