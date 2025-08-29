Qu'est-ce que Shroomy (SHROOMY)

The SHROOMY ERC-20 token on the Ink chain is part of the Shroomy Project which seeks to educate and raise awareness about the crucial role played by the kingdom of fungi in Earth's many habitats. The Shroomy character's mass appeal is intended to draw crypto enthusiasts into mycology and citizen science, as well as drawing fungi-enthusiasts into crypto. It is an ideologically-driven project first, and a crypto token second.

Combien vaudra Shroomy (SHROOMY) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Shroomy (SHROOMY) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Shroomy.

Comprendre la tokenomics de Shroomy (SHROOMY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SHROOMY !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Shroomy (SHROOMY) Combien vaut Shroomy (SHROOMY) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de SHROOMY en USD est de 0.00530146 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de SHROOMY à USD ? $ 0.00530146 . Consultez le Le prix actuel de SHROOMY en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Shroomy ? La capitalisation boursière de SHROOMY est de $ 4.89M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de SHROOMY ? L'offre en circulation de SHROOMY est de 927.91M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SHROOMY ? SHROOMY a atteint un prix ATH de 0.00543444 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SHROOMY ? SHROOMY a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de SHROOMY ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SHROOMY est de -- USD . Est-ce que SHROOMY va augmenter cette année ? SHROOMY pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SHROOMY pour une analyse plus approfondie.

