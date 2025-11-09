Prix de Sigma bnb USD aujourd'hui

Le prix de Sigma bnb USD (BNBUSD) en direct est actuellement de $ 0.998537, avec une variation de 0.22 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BNBUSD en USD est de $ 0.998537 par BNBUSD.

Sigma bnb USD se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,465,944 et une offre en circulation de 1.47M BNBUSD. Au cours des dernières 24 heures, BNBUSD a été échangé entre $ 0.992467 (plus bas) et $ 1.007 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.009, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.992467.

En termes de performance à court terme, BNBUSD a varié de +0.61% au cours de la dernière heure et de -0.09% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Sigma bnb USD (BNBUSD)

Capitalisation boursière $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Offre en circulation 1.47M 1.47M 1.47M Offre totale 1,468,097.293111499 1,468,097.293111499 1,468,097.293111499

La capitalisation boursière actuelle de Sigma bnb USD est de $ 1.47M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BNBUSD est de 1.47M, avec une offre totale de 1468097.293111499. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.47M.