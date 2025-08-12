Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de ISEI en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de ISEI.

Le prix de Silo Staked SEI (ISEI) est actuellement de 0.321171 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ISEI en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Silo Staked SEI (ISEI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Silo Staked SEI en USD était de $ -0.0280548695463048.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Silo Staked SEI en USD était de $ -0.0186995712.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Silo Staked SEI en USD était de $ +0.2370469047.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Silo Staked SEI en USD était de $ +0.0454258426943299.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.0280548695463048 -8.03% 30 jours $ -0.0186995712 -5.82% 60 jours $ +0.2370469047 +73.81% 90 jours $ +0.0454258426943299 +16.47%

Analyse de prix de Silo Staked SEI (ISEI)

Découvrez la dernière analyse de prix de Silo Staked SEI : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.32117$ 0.32117 $ 0.32117 Haut 24 h $ 0.349453$ 0.349453 $ 0.349453 Sommet historique $ 0.747819$ 0.747819 $ 0.747819 Variation du prix (1 h) -1.16% Changement de prix (1J) -8.03% Variation du prix (7 j) +1.53%

Informations de marché pour Silo Staked SEI (ISEI)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :