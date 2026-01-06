Prix de Audiera aujourd'hui

Le prix de Audiera (BEAT) en direct est actuellement de $ 0.70531, avec une variation de 0.12 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BEAT en USD est de $ 0.70531 par BEAT.

Audiera se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 113.21M et une offre en circulation de 160.52M BEAT. Au cours des dernières 24 heures, BEAT a été échangé entre $ 0.68214 (plus bas) et $ 0.79536 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, BEAT a varié de -0.39% au cours de la dernière heure et de -63.37% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 664.39K.

Informations de marché pour Audiera (BEAT)

Capitalisation boursière $ 113.21M$ 113.21M $ 113.21M Volume (24 h) $ 664.39K$ 664.39K $ 664.39K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 705.31M$ 705.31M $ 705.31M Offre en circulation 160.52M 160.52M 160.52M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 16.05% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Audiera est de $ 113.21M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 664.39K. L'offre en circulation de BEAT est de 160.52M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 705.31M.