Informations sur le prix de SimiliScan (SMS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0011587 $ 0.0011587 $ 0.0011587 Bas 24 h $ 0.00168614 $ 0.00168614 $ 0.00168614 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0011587$ 0.0011587 $ 0.0011587 Haut 24 h $ 0.00168614$ 0.00168614 $ 0.00168614 Sommet historique $ 0.00175405$ 0.00175405 $ 0.00175405 Prix le plus bas $ 0.00115652$ 0.00115652 $ 0.00115652 Variation du prix (1 h) +1.30% Changement de prix (1J) +28.86% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de SimiliScan (SMS) est de $0.00149403. Au cours des dernières 24 heures, SMS a évolué entre un minimum de $ 0.0011587 et un maximum de $ 0.00168614, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SMS est $ 0.00175405, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00115652.

En termes de performance à court terme, SMS a évolué de +1.30% au cours de la dernière heure, +28.86% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SimiliScan (SMS)

Capitalisation boursière $ 149.38K$ 149.38K $ 149.38K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 149.38K$ 149.38K $ 149.38K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de SimiliScan est de $ 149.38K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SMS est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 149.38K.