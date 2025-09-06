Informations sur le prix de SimpCoin (SIMP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +3.91% Changement de prix (1J) -20.50% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de SimpCoin (SIMP) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SIMP a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SIMP est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SIMP a évolué de +3.91% au cours de la dernière heure, -20.50% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SimpCoin (SIMP)

Capitalisation boursière $ 196.61K$ 196.61K $ 196.61K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 196.61K$ 196.61K $ 196.61K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,990,728.165936 999,990,728.165936 999,990,728.165936

La capitalisation boursière actuelle de SimpCoin est de $ 196.61K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SIMP est de 999.99M, avec une offre totale de 999990728.165936. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 196.61K.