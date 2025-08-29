Qu'est-ce que SIMPS ON SOL (SIMP)

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading. He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins. Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse. He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale." His wallet's a graveyard of rugs and false hope… But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play." And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on. What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful. It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction. It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips. Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces: Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work… But because it's so dumb, it's brilliant. You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly: You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

Ressource de SIMPS ON SOL (SIMP) Site officiel

Tokenomics de SIMPS ON SOL (SIMP)

Comprendre la tokenomics de SIMPS ON SOL (SIMP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SIMP !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur SIMPS ON SOL (SIMP) Combien vaut SIMPS ON SOL (SIMP) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de SIMP en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de SIMP à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de SIMP en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de SIMPS ON SOL ? La capitalisation boursière de SIMP est de $ 101.12K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de SIMP ? L'offre en circulation de SIMP est de 1000.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SIMP ? SIMP a atteint un prix ATH de 0.00107703 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SIMP ? SIMP a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de SIMP ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SIMP est de -- USD . Est-ce que SIMP va augmenter cette année ? SIMP pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SIMP pour une analyse plus approfondie.

