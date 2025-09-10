Informations sur le prix de Skully (SKULLY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00017106 $ 0.00017106 $ 0.00017106 Bas 24 h $ 0.00020313 $ 0.00020313 $ 0.00020313 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00017106$ 0.00017106 $ 0.00017106 Haut 24 h $ 0.00020313$ 0.00020313 $ 0.00020313 Sommet historique $ 0.00021932$ 0.00021932 $ 0.00021932 Prix le plus bas $ 0.00017106$ 0.00017106 $ 0.00017106 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -9.22% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Skully (SKULLY) est de $0.00017578. Au cours des dernières 24 heures, SKULLY a évolué entre un minimum de $ 0.00017106 et un maximum de $ 0.00020313, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SKULLY est $ 0.00021932, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00017106.

En termes de performance à court terme, SKULLY a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -9.22% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Skully (SKULLY)

Capitalisation boursière $ 136.86K$ 136.86K $ 136.86K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 172.01K$ 172.01K $ 172.01K Offre en circulation 778.56M 778.56M 778.56M Offre totale 978,558,324.0 978,558,324.0 978,558,324.0

La capitalisation boursière actuelle de Skully est de $ 136.86K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SKULLY est de 778.56M, avec une offre totale de 978558324.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 172.01K.