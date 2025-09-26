Informations sur le prix de SkyAI (SKYAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.02646669 Haut 24 h $ 0.03180614 Sommet historique $ 0.09237 Prix le plus bas $ 0.02646669 Variation du prix (1 h) -0.89% Changement de prix (1J) -15.29% Variation du prix (7 j) -38.57%

Le prix en temps réel de SkyAI (SKYAI) est de $0.02656172. Au cours des dernières 24 heures, SKYAI a évolué entre un minimum de $ 0.02646669 et un maximum de $ 0.03180614, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SKYAI est $ 0.09237, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02646669.

En termes de performance à court terme, SKYAI a évolué de -0.89% au cours de la dernière heure, -15.29% sur 24 heures et de -38.57% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SkyAI (SKYAI)

Capitalisation boursière $ 26.64M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 26.64M Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de SkyAI est de $ 26.64M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SKYAI est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 26.64M.