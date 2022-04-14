Tokenomics de Slap cat (SLAP)
Informations sur Slap cat (SLAP)
Slap Cat is more than just a cat that slaps it’s the next big memecoin on Solana. A project built around fun, community, and a shared love for cats. With its unique meme and inspiring art, Slap Cat brings people together through a common passion for felines and the deep desire to secretly deliver a slap to those who deserve it!
Launched on Solana, Slap Cat is poised to rise to the top, backed by a vibrant community that thrives on humor, kindness, and, of course, the irresistible charm of a cat with attitude.
Tokenomics et analyse de prix de Slap cat (SLAP)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Slap cat (SLAP), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Slap cat (SLAP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Slap cat (SLAP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SLAP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SLAP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SLAP, explorez le prix en direct du token SLAP !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.