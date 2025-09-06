Informations sur le prix de Slop (SLOP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.02885055$ 0.02885055 $ 0.02885055 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +3.05% Changement de prix (1J) -0.76% Variation du prix (7 j) +5.45% Variation du prix (7 j) +5.45%

Le prix en temps réel de Slop (SLOP) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SLOP a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SLOP est $ 0.02885055, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SLOP a évolué de +3.05% au cours de la dernière heure, -0.76% sur 24 heures et de +5.45% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Slop (SLOP)

Capitalisation boursière $ 49.25K$ 49.25K $ 49.25K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 49.25K$ 49.25K $ 49.25K Offre en circulation 999.81M 999.81M 999.81M Offre totale 999,813,133.217529 999,813,133.217529 999,813,133.217529

La capitalisation boursière actuelle de Slop est de $ 49.25K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SLOP est de 999.81M, avec une offre totale de 999813133.217529. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 49.25K.