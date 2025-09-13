Informations sur le prix de SmartPractice (SMRT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0004098 $ 0.0004098 $ 0.0004098 Bas 24 h $ 0.0005049 $ 0.0005049 $ 0.0005049 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0004098$ 0.0004098 $ 0.0004098 Haut 24 h $ 0.0005049$ 0.0005049 $ 0.0005049 Sommet historique $ 0.0005049$ 0.0005049 $ 0.0005049 Prix le plus bas $ 0.0004098$ 0.0004098 $ 0.0004098 Variation du prix (1 h) +0.22% Changement de prix (1J) -11.18% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de SmartPractice (SMRT) est de $0.00041069. Au cours des dernières 24 heures, SMRT a évolué entre un minimum de $ 0.0004098 et un maximum de $ 0.0005049, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SMRT est $ 0.0005049, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0004098.

En termes de performance à court terme, SMRT a évolué de +0.22% au cours de la dernière heure, -11.18% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SmartPractice (SMRT)

Capitalisation boursière $ 427.18K$ 427.18K $ 427.18K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 427.18K$ 427.18K $ 427.18K Offre en circulation 999.98M 999.98M 999.98M Offre totale 999,977,603.2050339 999,977,603.2050339 999,977,603.2050339

La capitalisation boursière actuelle de SmartPractice est de $ 427.18K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SMRT est de 999.98M, avec une offre totale de 999977603.2050339. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 427.18K.