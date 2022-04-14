Découvrez les informations clés sur Smidge (SMIDGE), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Smidge (SMIDGE)

Hi im Smidge, PEPE is my BETA

Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Smidge decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Smidge – the one and only coin for all frens.

Free, open, and frank communication is the key of building a strong, cooperative and selfless community. Our main goal is achieve that and build an Smidge Community army to make it stated goals with ease. Community together like in ​the early days of crypto with ​PEPE being the driver.

No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. LP tokens are burnt, and contract ownership is renounced.

Site officiel : https://smidged.vip/