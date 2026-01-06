Prix de Snorter aujourd'hui

Le prix de Snorter (SNORT) en direct est actuellement de $ 0.01186976, avec une variation de 6.25 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SNORT en USD est de $ 0.01186976 par SNORT.

Snorter se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,966,114 et une offre en circulation de 250.00M SNORT. Au cours des dernières 24 heures, SNORT a été échangé entre $ 0.01107712 (plus bas) et $ 0.01197386 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.087519, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.01106117.

En termes de performance à court terme, SNORT a varié de -0.10% au cours de la dernière heure et de -8.09% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Snorter (SNORT)

Capitalisation boursière $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Offre en circulation 250.00M 250.00M 250.00M Offre totale 249,999,995.0 249,999,995.0 249,999,995.0

La capitalisation boursière actuelle de Snorter est de $ 2.97M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SNORT est de 250.00M, avec une offre totale de 249999995.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.97M.