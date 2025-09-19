Informations sur le prix de Solana Social Explorer (SSE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00122363 $ 0.00122363 $ 0.00122363 Bas 24 h $ 0.00144051 $ 0.00144051 $ 0.00144051 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00122363$ 0.00122363 $ 0.00122363 Haut 24 h $ 0.00144051$ 0.00144051 $ 0.00144051 Sommet historique $ 0.0339632$ 0.0339632 $ 0.0339632 Prix le plus bas $ 0.00122014$ 0.00122014 $ 0.00122014 Variation du prix (1 h) -1.80% Changement de prix (1J) -15.05% Variation du prix (7 j) -25.90% Variation du prix (7 j) -25.90%

Le prix en temps réel de Solana Social Explorer (SSE) est de $0.00122371. Au cours des dernières 24 heures, SSE a évolué entre un minimum de $ 0.00122363 et un maximum de $ 0.00144051, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SSE est $ 0.0339632, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00122014.

En termes de performance à court terme, SSE a évolué de -1.80% au cours de la dernière heure, -15.05% sur 24 heures et de -25.90% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Solana Social Explorer (SSE)

Capitalisation boursière $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,997,589.62 999,997,589.62 999,997,589.62

La capitalisation boursière actuelle de Solana Social Explorer est de $ 1.22M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SSE est de 1000.00M, avec une offre totale de 999997589.62. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.22M.