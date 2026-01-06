Prix de SOLANIANS aujourd'hui

Le prix de SOLANIANS (SOLANIANS) en direct est actuellement de $ 0.00000862, avec une variation de 0.68 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SOLANIANS en USD est de $ 0.00000862 par SOLANIANS.

SOLANIANS se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 8,593.03 et une offre en circulation de 996.32M SOLANIANS. Au cours des dernières 24 heures, SOLANIANS a été échangé entre $ 0.00000843 (plus bas) et $ 0.00000871 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00010368, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000773.

En termes de performance à court terme, SOLANIANS a varié de +0.21% au cours de la dernière heure et de +8.84% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour SOLANIANS (SOLANIANS)

Capitalisation boursière $ 8.59K$ 8.59K $ 8.59K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.59K$ 8.59K $ 8.59K Offre en circulation 996.32M 996.32M 996.32M Offre totale 996,324,048.031958 996,324,048.031958 996,324,048.031958

La capitalisation boursière actuelle de SOLANIANS est de $ 8.59K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SOLANIANS est de 996.32M, avec une offre totale de 996324048.031958. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.59K.