Prix de Solano aujourd'hui

Le prix de Solano (SOLANO) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 33.92 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SOLANO en USD est de $ 0 par SOLANO.

Solano se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 12,212.47 et une offre en circulation de 988.38M SOLANO. Au cours des dernières 24 heures, SOLANO a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, SOLANO a varié de +0.27% au cours de la dernière heure et de +84.15% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Solano (SOLANO)

Capitalisation boursière $ 12.21K$ 12.21K $ 12.21K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.21K$ 12.21K $ 12.21K Offre en circulation 988.38M 988.38M 988.38M Offre totale 988,376,035.103585 988,376,035.103585 988,376,035.103585

La capitalisation boursière actuelle de Solano est de $ 12.21K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SOLANO est de 988.38M, avec une offre totale de 988376035.103585. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.21K.