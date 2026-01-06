Prix de SOLHolder aujourd'hui

Le prix de SOLHolder (SOLHOLDER) en direct est actuellement de $ 0.00000725, avec une variation de 4.40 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SOLHOLDER en USD est de $ 0.00000725 par SOLHOLDER.

SOLHolder se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7,236.24 et une offre en circulation de 997.96M SOLHOLDER. Au cours des dernières 24 heures, SOLHOLDER a été échangé entre $ 0.00000685 (plus bas) et $ 0.00000728 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00008874, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000514.

En termes de performance à court terme, SOLHOLDER a varié de +0.27% au cours de la dernière heure et de +30.21% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour SOLHolder (SOLHOLDER)

Capitalisation boursière $ 7.24K$ 7.24K $ 7.24K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.24K$ 7.24K $ 7.24K Offre en circulation 997.96M 997.96M 997.96M Offre totale 997,962,733.136816 997,962,733.136816 997,962,733.136816

La capitalisation boursière actuelle de SOLHolder est de $ 7.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SOLHOLDER est de 997.96M, avec une offre totale de 997962733.136816. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.24K.