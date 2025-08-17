Informations sur le prix de Solid (CAPA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.02191833$ 0.02191833 $ 0.02191833 Prix le plus bas $ 0.00084984$ 0.00084984 $ 0.00084984 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de Solid (CAPA) est de $0.00187268. Au cours des dernières 24 heures, CAPA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CAPA est $ 0.02191833, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00084984.

En termes de performance à court terme, CAPA a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Solid (CAPA)

Capitalisation boursière $ 293.56K$ 293.56K $ 293.56K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 936.34K$ 936.34K $ 936.34K Offre en circulation 157.06M 157.06M 157.06M Offre totale 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Solid est de $ 293.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CAPA est de 157.06M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 936.34K.