Prix de SOLLE aujourd'hui

Le prix de SOLLE (SOLLE) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 18.52 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SOLLE en USD est de $ 0 par SOLLE.

SOLLE se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 93,817 et une offre en circulation de 999.83M SOLLE. Au cours des dernières 24 heures, SOLLE a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00136426, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, SOLLE a varié de +1.20% au cours de la dernière heure et de +59.73% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour SOLLE (SOLLE)

Capitalisation boursière $ 93.82K$ 93.82K $ 93.82K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 93.82K$ 93.82K $ 93.82K Offre en circulation 999.83M 999.83M 999.83M Offre totale 999,834,564.810766 999,834,564.810766 999,834,564.810766

