Informations sur le prix de SolNav AI (SOLNAV) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0.00349972 $ 0.00349972 $ 0.00349972 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.00349972$ 0.00349972 $ 0.00349972 Sommet historique $ 0.00638547$ 0.00638547 $ 0.00638547 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -15.51% Changement de prix (1J) +290.45% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de SolNav AI (SOLNAV) est de $0.00279578. Au cours des dernières 24 heures, SOLNAV a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00349972, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SOLNAV est $ 0.00638547, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SOLNAV a évolué de -15.51% au cours de la dernière heure, +290.45% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SolNav AI (SOLNAV)

Capitalisation boursière $ 280.17K$ 280.17K $ 280.17K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 420.19K$ 420.19K $ 420.19K Offre en circulation 99.94M 99.94M 99.94M Offre totale 149,881,297.8069207 149,881,297.8069207 149,881,297.8069207

La capitalisation boursière actuelle de SolNav AI est de $ 280.17K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SOLNAV est de 99.94M, avec une offre totale de 149881297.8069207. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 420.19K.