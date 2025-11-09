Prix de SOLTAN aujourd'hui

Le prix de SOLTAN (SOLTAN) en direct est actuellement de $ 0.000086, avec une variation de 23.90 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SOLTAN en USD est de $ 0.000086 par SOLTAN.

SOLTAN se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 85,996 et une offre en circulation de 1.00B SOLTAN. Au cours des dernières 24 heures, SOLTAN a été échangé entre $ 0.00008381 (plus bas) et $ 0.00011303 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.000567, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00008381.

En termes de performance à court terme, SOLTAN a varié de -0.34% au cours de la dernière heure et de -35.60% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour SOLTAN (SOLTAN)

Capitalisation boursière $ 86.00K$ 86.00K $ 86.00K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 86.00K$ 86.00K $ 86.00K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

