Le prix de Son of Brett (BRATT) est actuellement de 0.0035358 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de BRATT en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Son of Brett (BRATT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Son of Brett en USD était de $ +0.00026617.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Son of Brett en USD était de $ +0.0014687292.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Son of Brett en USD était de $ +0.0015060340.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Son of Brett en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00026617 +8.14% 30 jours $ +0.0014687292 +41.54% 60 jours $ +0.0015060340 +42.59% 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Son of Brett (BRATT)

Découvrez la dernière analyse de prix de Son of Brett : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00325952$ 0.00325952 $ 0.00325952 Haut 24 h $ 0.00353127$ 0.00353127 $ 0.00353127 Sommet historique $ 0.115824$ 0.115824 $ 0.115824 Variation du prix (1 h) +0.54% Changement de prix (1J) +8.14% Variation du prix (7 j) +33.51%

Informations de marché pour Son of Brett (BRATT)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :