Informations sur le prix de SONAR (SONAR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00044842 $ 0.00044842 $ 0.00044842 Bas 24 h $ 0.00048739 $ 0.00048739 $ 0.00048739 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00044842$ 0.00044842 $ 0.00044842 Haut 24 h $ 0.00048739$ 0.00048739 $ 0.00048739 Sommet historique $ 0.00143927$ 0.00143927 $ 0.00143927 Prix le plus bas $ 0.00040395$ 0.00040395 $ 0.00040395 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +6.03% Variation du prix (7 j) -3.26% Variation du prix (7 j) -3.26%

Le prix en temps réel de SONAR (SONAR) est de $0.00047825. Au cours des dernières 24 heures, SONAR a évolué entre un minimum de $ 0.00044842 et un maximum de $ 0.00048739, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SONAR est $ 0.00143927, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00040395.

En termes de performance à court terme, SONAR a évolué de -- au cours de la dernière heure, +6.03% sur 24 heures et de -3.26% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SONAR (SONAR)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 143.48K$ 143.48K $ 143.48K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 299,999,940.649247 299,999,940.649247 299,999,940.649247

La capitalisation boursière actuelle de SONAR est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SONAR est de 0.00, avec une offre totale de 299999940.649247. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 143.48K.