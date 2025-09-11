Informations sur le prix de SOSANA (SOSANA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.290264 $ 0.290264 $ 0.290264 Bas 24 h $ 0.37375 $ 0.37375 $ 0.37375 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.290264$ 0.290264 $ 0.290264 Haut 24 h $ 0.37375$ 0.37375 $ 0.37375 Sommet historique $ 0.496509$ 0.496509 $ 0.496509 Prix le plus bas $ 0.268237$ 0.268237 $ 0.268237 Variation du prix (1 h) +1.60% Changement de prix (1J) +7.73% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de SOSANA (SOSANA) est de $0.371142. Au cours des dernières 24 heures, SOSANA a évolué entre un minimum de $ 0.290264 et un maximum de $ 0.37375, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SOSANA est $ 0.496509, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.268237.

En termes de performance à court terme, SOSANA a évolué de +1.60% au cours de la dernière heure, +7.73% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SOSANA (SOSANA)

Capitalisation boursière $ 32.89M$ 32.89M $ 32.89M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 32.89M$ 32.89M $ 32.89M Offre en circulation 88.89M 88.89M 88.89M Offre totale 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

La capitalisation boursière actuelle de SOSANA est de $ 32.89M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SOSANA est de 88.89M, avec une offre totale de 88888888.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 32.89M.