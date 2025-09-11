En savoir plus sur SOSANA

Prix de SOSANA (SOSANA)

Non listé

Prix en temps réel : 1 SOSANA à USD

$0.371142
$0.371142$0.371142
+7.70%1D
Graphique du prix de SOSANA (SOSANA) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-11 09:17:32 (UTC+8)

Informations sur le prix de SOSANA (SOSANA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.290264
$ 0.290264$ 0.290264
Bas 24 h
$ 0.37375
$ 0.37375$ 0.37375
Haut 24 h

$ 0.290264
$ 0.290264$ 0.290264

$ 0.37375
$ 0.37375$ 0.37375

$ 0.496509
$ 0.496509$ 0.496509

$ 0.268237
$ 0.268237$ 0.268237

+1.60%

+7.73%

--

--

Le prix en temps réel de SOSANA (SOSANA) est de $0.371142. Au cours des dernières 24 heures, SOSANA a évolué entre un minimum de $ 0.290264 et un maximum de $ 0.37375, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SOSANA est $ 0.496509, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.268237.

En termes de performance à court terme, SOSANA a évolué de +1.60% au cours de la dernière heure, +7.73% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SOSANA (SOSANA)

$ 32.89M
$ 32.89M$ 32.89M

--
----

$ 32.89M
$ 32.89M$ 32.89M

88.89M
88.89M 88.89M

88,888,888.0
88,888,888.0 88,888,888.0

La capitalisation boursière actuelle de SOSANA est de $ 32.89M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SOSANA est de 88.89M, avec une offre totale de 88888888.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 32.89M.

Historique du prix de SOSANA (SOSANA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de SOSANA en USD était de $ +0.02663816.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de SOSANA en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de SOSANA en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de SOSANA en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.02663816+7.73%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que SOSANA (SOSANA)

Where Degen Meets Discipline Powered by Solana. Driven by trust. Secured by code. SOSANA is a meme-powered token with real utility — built for degens, skeptics, newcomers, and seasoned builders alike. It runs on the Solana blockchain, but it’s powered by something bigger: trust. This isn’t just another meme token. It’s a full-stack ecosystem designed to protect its own — with smart contract–enforced accountability, wallet-based rewards, and real tools for learning, discovering, and participating in crypto safely

Ressource de SOSANA (SOSANA)

Site officiel

Prévision de prix de SOSANA (USD)

Combien vaudra SOSANA (SOSANA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs SOSANA (SOSANA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour SOSANA.

Consultez la prévision de prix de SOSANA maintenant !

SOSANA en devises locales

Tokenomics de SOSANA (SOSANA)

Comprendre la tokenomics de SOSANA (SOSANA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SOSANA !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur SOSANA (SOSANA)

Combien vaut SOSANA (SOSANA) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de SOSANA en USD est de 0.371142 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de SOSANA à USD ?
Le prix actuel de SOSANA en USD est $ 0.371142. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de SOSANA ?
La capitalisation boursière de SOSANA est de $ 32.89M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de SOSANA ?
L'offre en circulation de SOSANA est de 88.89M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SOSANA ?
SOSANA a atteint un prix ATH de 0.496509 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SOSANA ?
SOSANA a vu un prix ATL de 0.268237 USD.
Quel est le volume de trading de SOSANA ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SOSANA est de -- USD.
Est-ce que SOSANA va augmenter cette année ?
SOSANA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SOSANA pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur SOSANA (SOSANA)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-10 13:05:00Mises à jour de l'industrie
Le rallye des altcoins pourrait être "de courte durée", la capitalisation du marché crypto tombe sous les 4 billions de dollars
09-10 02:28:00Données économiques
Valeur préliminaire de la révision de référence de l'emploi non agricole américain pour 2025 : -911 000, contre -700 000 attendus
09-09 17:35:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des altcoins se réchauffe globalement, l'indicateur TOTAL3 augmente de près de 9% en 7 jours, tandis que la part de marché du Bitcoin chute de 1,10% pendant la même période
09-09 12:06:00Mises à jour de l'industrie
Rallye des altcoins, MYX bondit de plus de 283% en 24 heures
09-08 21:13:00Mises à jour de l'industrie
Le prix du contrat MYX dépasse brièvement les 8 $, le montant de liquidation domine le marché crypto au cours des dernières 24 heures
09-08 17:25:00Mises à jour de l'industrie
Le volume de trading en 24h des DEX sur le réseau Solana dépasse 2,6 milliards $, se classant premier parmi tous les réseaux

