Informations sur le prix de SoulPeg USD (SPUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.991782 $ 0.991782 $ 0.991782 Bas 24 h $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.991782$ 0.991782 $ 0.991782 Haut 24 h $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Sommet historique $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Prix le plus bas $ 0.988572$ 0.988572 $ 0.988572 Variation du prix (1 h) -0.62% Changement de prix (1J) -0.72% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de SoulPeg USD (SPUSD) est de $0.993105. Au cours des dernières 24 heures, SPUSD a évolué entre un minimum de $ 0.991782 et un maximum de $ 1.006, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPUSD est $ 1.006, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.988572.

En termes de performance à court terme, SPUSD a évolué de -0.62% au cours de la dernière heure, -0.72% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SoulPeg USD (SPUSD)

Capitalisation boursière $ 6.01K$ 6.01K $ 6.01K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.01K$ 6.01K $ 6.01K Offre en circulation 6.05K 6.05K 6.05K Offre totale 6,049.999999999999 6,049.999999999999 6,049.999999999999

La capitalisation boursière actuelle de SoulPeg USD est de $ 6.01K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPUSD est de 6.05K, avec une offre totale de 6049.999999999999. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.01K.