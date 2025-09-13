Informations sur le prix de Sovryn (SOV) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.09749 $ 0.09749 $ 0.09749 Bas 24 h $ 0.099643 $ 0.099643 $ 0.099643 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.09749$ 0.09749 $ 0.09749 Haut 24 h $ 0.099643$ 0.099643 $ 0.099643 Sommet historique $ 43.98$ 43.98 $ 43.98 Prix le plus bas $ 0.087564$ 0.087564 $ 0.087564 Variation du prix (1 h) -0.36% Changement de prix (1J) +1.19% Variation du prix (7 j) +0.19% Variation du prix (7 j) +0.19%

Le prix en temps réel de Sovryn (SOV) est de $0.098652. Au cours des dernières 24 heures, SOV a évolué entre un minimum de $ 0.09749 et un maximum de $ 0.099643, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SOV est $ 43.98, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.087564.

En termes de performance à court terme, SOV a évolué de -0.36% au cours de la dernière heure, +1.19% sur 24 heures et de +0.19% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sovryn (SOV)

Capitalisation boursière $ 6.07M$ 6.07M $ 6.07M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.87M$ 9.87M $ 9.87M Offre en circulation 61.51M 61.51M 61.51M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Sovryn est de $ 6.07M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SOV est de 61.51M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.87M.